Campofranco. Gran successo per il progetto “Scuola Ecologica” promosso dalla ditta Sea – Traina e dall’amministrazione comunale

CAMPOFRANCO. “ Educare al riciclo e alla tutela dell’ambiente è un dovere di tutti noi, a partire dagli adulti e dagli amministratori. Con grande entusiasmo, abbiamo collaborato con le classi della scuola elementare di Campofranco e i nostri bambini, che dimostrano un profondo attaccamento ai valori ambientali necessari per preservare la nostra terra”. Così l’amministrazione comunale.

Ciò è avvenuto grazie al progetto “Scuola Ecologica”, organizzato dalla Ditta SEA-TRAINA, il gestore del servizio rifiuti e portato avanti dal Vice Sindaco ed Assessore all’ambiente Enrico Lipari. L’evento è stato guidato dal Dott. Pietro Siracusa, responsabile della formazione, ed ha coinvolto attivamente tutti i bambini presenti, suscitando grande interesse e partecipazione. Durante l’iniziativa, è stato possibile apprendere importanti informazioni sul riciclo e sulle pratiche di tutela dell’ambiente. I bambini hanno dimostrato grande curiosità e impegno nel comprendere l’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali per preservare le risorse naturali e limitare l’impatto ambientale.

“Attraverso il progetto “Scuola Ecologica” – ha concluso l’amministrazione comunale – siamo riusciti a trasmettere ai bambini la consapevolezza che ognuno di noi può fare la differenza nella salvaguardia del nostro pianeta. Abbiamo fornito loro gli strumenti necessari per diventare ambasciatori dell’ambiente e per diffondere la conoscenza acquisita anche nelle loro famiglie e nella comunità. Siamo grati alla Ditta SEA-TRAINA per aver reso possibile questa preziosa iniziativa e per aver dimostrato un impegno concreto nella promozione di pratiche sostenibili. Continueremo a sostenere e promuovere progetti simili, poiché siamo convinti che l’educazione ambientale sia un investimento fondamentale per un futuro migliore. Insieme, adulti e bambini, ci impegneremo a implementare le conoscenze acquisite durante il progetto “Scuola Ecologica” nella vita quotidiana, con l’obiettivo di creare una comunità più consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente”.