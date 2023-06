Caltanissetta, tentata violenza sessuale in centro storico: l’aggressore è stato già fermato

Una donna di 48 anni è stata aggredita ieri sera a Caltanissetta mentre si trovava nei pressi della Fontana Tripisciano.

La tentata violenza sessuale è stata ricostruita nei fatti dal racconto della vittima e di altre due donne che sono immediatamente intervenute per offrire supporto e fermare l’aggressore.

Si tratta di uno straniero – presumibilmente ospite nel Cara di Pian del Lago a Caltanissetta – velocemente identificato dalla Polizia intervenuta sul posto e accompagnato in Questura.

La donna in stato di agitazione è stata soccorsa sul luogo dagli operatori del 118 e portata in ospedale per maggiori accertamenti.

Sono in corso le verifiche degli investigatori per ricostruire la dinamica dei fatti.