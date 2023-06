Caltanissetta. Sabato 12 giugno le comunità di Casa Rosetta in Tv su RAI2 in un TG2 Dossier dedicato alle dipendenze patologiche

CALTANISSETTA. Le tre comunità terapeutiche di Casa Rosetta saranno in tv tra le protagoniste della puntata di domani sera SABATO 10 GIUGNO di TG2 Dossier, che andrà in onda alle 23 su RAI2 e sarà dedicata alle comunità più rilevanti in Italia e alle innovazioni introdotte da loro nei programmi terapeutici per rispondere ai cambiamenti della società e alle nuove forme di dipendenza patologica.

La giornalista Simonetta Guidotti, curatrice del dossier, è stata qui qualche settimana fa e ha vissuto due giornate intense a Terra Promessa e La Ginestra a Caltanissetta e a L’Oasi di Borgo Ventimiglia (Caltagirone). Riprese dei luoghi e delle attività delle strutture accompagnano nel Dossier le interviste al presidente Giorgio De Cristoforo, ai responsabili e operatori delle tre comunità, e a qualche residente arrivato alla conclusione del programma. Simonetta Guidotti è rimasta ammirata – parole sue – di fronte alla serietà dell’organizzazione, alla qualità e all’efficienza degli operatori, ai continui aggiornamenti del programma terapeutico, ai risultati conseguiti dalle tre comunità.

Le comunità terapeutiche di Casa Rosetta trattano, come si sa, varie forme di dipendenza patologica (da sostanze, alcol, abuso di social, disturbi del comportamento alimentare) che sono quasi sempre associate con un’altra o con più patologie. Per questo l’Associazione nei gruppi di operatori ha inserito figure professionali con competenze superiori a quelle minime richieste dalle convenzioni, e si avvale anche dell’opera continuativa di consulenti psichiatri.

Sul fronte delle dipendenze e dei rischi derivanti anche dall’uso improprio dei social Casa Rosetta svolge attività di prevenzione nelle scuole anche di altre province, realizzati mediante incontri interattivi con gruppi non numerosi di studenti (una classe, o due al massimo) e docenti. I costi di queste attività (che in altre regioni sono convenzionate dal servizio sanitario e dai servizi sociali) qui sono coperti tutti con le economie di gestione dell’Associazione, che vengono tutte reinvestite in servizi non essendo previsti utili per i soci né indennità di carica per il presidente e per i componenti del consiglio.

Casa Rosetta ha anche un’elevata e solida reputazione internazionale. Da tre anni è il riferimento (“capitolo nazionale”) per l’Italia di ISSUP (International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals), un’organizzazione non governativa globale, no profit, nata per supportare lo sviluppo di una rete professionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.

ISSUP rappresenta un punto di riferimento per la condivisione delle informazioni e l’aggiornamento scientifico sulla prevenzione e il trattamento dei Disturbi da Uso di Sostanze (DSM-5). Il contributo di ISSUP è basato sulla ricerca scientifica, attraverso un approccio pratico basato sull’evidenza di alta qualità per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi da Uso di Sostanze.

Più volte, inoltre, Casa Rosetta ha avuto affidati incarichi e progetti di prevenzione e formazione da organismi internazionali: ha organizzato due volte negli anni Novanta (Palermo, Roma) la “conferenza mondiale” per la lotta contro la droga; nel 1990 ha svolto per oltre duecento medici, psicologi e assistenti sociali dei Paesi dell’Est europeo un’attività formativa di oltre sei mesi per la prevenzione della droga.

TG2 dossier di stasera durerà quarantacinque minuti e non tutto il materiale registrato e girato ha potuto trovarvi posto, con sincero rammarico della curatrice e nonostante l’allungamento di cinque minuti di questa puntata rispetto alla durata consueta. La concomitanza con un evento calcistico importante (la finale di Champions League Manchester City-Inter) non favorirà una visione ampiamente diffusa. La registrazione di TG2 dossier sarà poi comunque disponibile su Ray Play.