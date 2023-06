Caltanissetta, Questura commemora l’ispettore sup. Salvatore Falzone e il v.sovrintendente Michele Pilato

La Questura di Caltanissetta stamattina ha commemorato l’ispettore superiore Salvatore Falzone e il vice sovrintendente Michele Pilato, investigatori della Squadra Mobile, tragicamente deceduti in servizio a causa di un incidente stradale avvenuto diciannove anni fa, il 24 giugno 2004, mentre si stavano recando in auto a Gela per lo svolgimento di delicate indagini finalizzate alla cattura di un pericoloso latitante.

Alla cerimonia commemorativa hanno partecipato i dipendenti della Questura, i familiari delle vittime, tra cui Chiara, poliziotta delle volanti, figlia di Michele Pilato, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e delle organizzazioni sindacali.











In ricordo delle vittime il Vicario del Questore Gaspare Calafiore, alle ore 9.30, alla presenza del Vice Prefetto Aggiunto Maria Elisa Pantellaro, in rappresentanza del Prefetto, e del cappellano della Polizia di Stato, Don Vicente Genova, ha deposto una corona presso il Monumento ai caduti della Polizia di Stato.