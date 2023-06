Caltanissetta, “Noi mah!… ma pure voi boh?!”: lunedì Naponos porta in scena la Danza Creativa

Il movimento è arte. E l’arte è il colore della vita. Questo il filo conduttore di uno spettacolo che mette in scena gli esiti di un lungo percorso, individuale ma condiviso, scaturito da un laboratorio di danza creativa tenuto dalla danzaterapista e coreografa Josephine Giadone.

Coniugando il metodo della danzaterapia di María Fux con la danza-teatro, a partire dall’ascolto ripetuto della musica, dalla sperimentazione con diversi materiali e dall’esplorazione di specifiche consegne, si approda ad un risultato tutto personale e innovativo. La danza si schiude così a chiunque voglia accostarvisi: ciascun corpo si apre al libero movimento, i limiti si mutano in possibilità, l’emozione diventa espressione. Ogni persona si rivela per ciò che è: un’opera d’arte, viva e in costante divenire.

È attraverso questo approccio che trenta donne, ciascuna con il proprio vissuto e la propria sensibilità, hanno scelto, settimana dopo settimana, di riappropriarsi del movimento del proprio corpo come strumento per scoprirsi, raccontarsi e mostrarsi con semplicità e coraggio.

Da questa esperienza nasce la narrazione dello spettacolo: ogni donna è unica, ma è anche parte di un grandissimo corpo che si muove all’unisono per raccontare la propria nascita, vita, morte e rinascita. Una vicenda attraversata da sorrisi, conflitti, dolore, amore, perdita e riscoperta. Una spirale che trova espressione e compimento nel movimento sulla scena, nella musica eseguita dal vivo dal sassofonista Giovanni La Placa e dal percussionista Santino Merrino, e nel testo “Penelope” scritto da Diletta Costanzo e interpretato da Simona Valentina Scarciotta. La storia, insomma, di ciascuna donna e in qualche modo la storia di tutte: perché, in fondo, siamo tutte Penelope.

Lo spettacolo è contornato inoltre dalla parallela e complementare mostra pittorica e d’arte ceramica “L’arte di Penelope” in cui le affermate artiste nissene Fausta Caldarella e Maria Pia Matraxia ripercorrono e reinterpretano attraverso diversi linguaggi artistici il messaggio di fondo dello spettacolo: ciascuna di noi è un’opera d’arte.

Lo spettacolo andrà in scena lunedì 5 giugno 2023 alle ore 20.30 presso il Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta. I titoli d’ingresso sono acquistabili al botteghino al costo di € 12,00 in platea ed € 10,00 in galleria. L’ingresso alla mostra, inaugurata sabato 27 maggio, è liberamente aperto al pubblico sino al giorno dello spettacolo presso il Teatro Rosso di San Secondo.

Coreografie e regia: Josephine Giadone

Testi di Diletta Costanzo

con Simona Valentina Scarciotta

Assistente coreografo: Bruno Sari

Assistente alla regia: Emanuela Riggi

con il contributo di Adriano dell’Utri

Danzatrici: Simona Amato, Elisa Amorelli, Irene Bonanno, Fausta Caldarella, Adriana Campione, Stefania Chiarelli, Mirella Curatolo, Michelina Curatolo, Giorgia D’Amico, Concetta Di Benedetto, Viviana Di Francesco, Sandra Ferrara, Rosalia Giadone, Adriana Lachina, Maria Josè Lombardo, Carmela Macaluso, Carola Madonia, Maria Pia Matraxia, Luisa Messina, Tiziana Morreale, Valeria Nicosia, Claudia Pilato, Tania Sanfilippo, Antonella Tramontana, Claudia Vagliasindi, Valeria Vitaliti

Musicisti dal vivo:

Sassofono: Giovanni La Placa

Percussioni: Santino Merrino

Costumi ideati da: Josephine Giadone e Tiziana Morreale

Service audio: MT VISION SRLS di Marco Tumminelli

Progetto grafico e copywriting: Emanuela Riggi