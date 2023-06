Caltanissetta, New Planet Academy: domenica “La notte degli Oscar” al Palacannizzaro

Si terrà Domenica 11 Giugno il saggio spettacolo di fine anno accademico dell’associazione sportiva New Planet Academy di Caltanissetta e San Cataldo.

Lo spettacolo, intitolato “La notte degli oscar” prevederà un escalation di esibizioni che richiameranno le colonne sonore dei colossal che hanno vinto i premi oscar nella più importante manifestazione di Hollywood.Il gladiatore, il padrino, The Mask, Crudelia, singing in the Rain e tanti altri film che hanno fatto la storia del cinema internazionale faranno da filo conduttore in una serata mozzafiato.

Verranno riproposti anche alcuni tra i più famosi musical come Grease, Moulin Rouge, Mamma mia, Footloose, Pinocchio…un vero e proprio viaggio nel tempo tra gli Show che hanno fatto sognare grandi e piccini.

La serata sarà presentata da Dario Testa, noto cronista sportivo e presentatore ufficiale delle più importanti competizioni di Danza sportiva Nazionali.Ospite della serata Andrea Barone, cantante e imitatore, che, accompagnato dal corpo di ballo New Planet Academy, presenterà il suo nuovo spettacolo estivo itinerante in tutta la Sicilia.

L’appuntamento è alle ore 20:00 al Palacannizzaro di Caltanissetta. Ingresso libero.