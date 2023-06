Caltanissetta, l’ABC al Memorial Michele Talluto: Amicizia, Basket e Cuore

Amicizia, Basket e Cuore. E’ questo l’ABC che ogni anno spinge un bel gruppo di amici a ricordare Michele Talluto, loro fraterno amico tragicamente scomparso durante un’immersione nelle acque di Ustica nel 2014.

Dall’anno scorso la manifestazione si svolge nel campetto di via Dalmazia, laddove Michele ed i suoi amici trascorrevano gran parte delle loro estati, e laddove, durante l’anno scolastico, scendevano a giocare dopo aver fatto i compiti. Quella splendida amicizia nata negli anni ’70 e ’80, quando con i propri amici ci si guardava sempre negli occhi perché non c’erano i social, da’ una spinta decisiva agli amici di Michele, trainati da Emilio Galiano dell’Asd AIRAM, per organizzare, anno per anno, una manifestazione che coinvolge tanti piccoli cestisti. Quest’anno la partecipazione è stata veramente impressionante , più di duecento bambini hanno letteralmente invaso i campi di basket allestistiti per l’occasione all’interno del famoso “Campetto Croce”. Il tutto grazie all’amore per il basket, all’amore per i bambini e al valore dell’amicizia che fa superare ogni ostacolo e che fa organizzare una manifestazione che coinvolge tantissimi bambini e genitori, regalando un momento di gioia e sano divertimento sia a piccoli che grandi.

Come gli anni precedenti, la manifestazione ha avuto un grandissimo successo ed ha visto la partecipazione anche della madre di Michele che ha ringraziato tutti gli organizzatori ed i partecipanti.

Al 9° memorial Michele Talluto hanno partecipato come protagonisti principali, in un festival di gioia e colori, i bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni delle seguenti società: ASD Airam, Invicta, Virtus Sommatino e Victoria.

Lunedì 26 giugno 2023, dalle ore 17:30 alle ore 21, lo storico campetto di via Dalmazia, grazie all’amicizia e grazie al minibasket, ci ha riportato negli anni ’70 e negli anni ’80, anni nei quali non c’erano i social e con gli amici era molto frequente incontrarsi al campetto per fare sport ed instaurare nuove e sincere amicizie come il legame che ancora oggi lega Michele ed i suoi amici.