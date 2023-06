Caltanissetta “invasa” per la giornata dell’arte: ecco la lezione dei giovani per gli adulti

Che i giovani che abbiano veramente insegnato qualcosa a chi, anagraficamente, è più grande di loro?

A Caltanissetta si conferma un principio che era stato già sperimentato: i giovani, se si organizzano eventi affini ai loro gusti, con piacere escono dalle loro case per riunirsi e stare insieme.

Un divertimento genuino, come quello organizzato per la giornata dell’arte e della creatività, che ogni anno raccoglie gli adolescenti di tutti gli istituti scolastici superiori della città.

Un’organizzazione che, nel 2023, era stata già testata per una mattina nel periodo di carnevale e che, anche quella volta, aveva rivitalizzato il centro storico.

Andando a recuperare le basilari regole del marketing, dunque, pare che la “cura” per un centro storico troppo spesso ignorato ed evitato, sia quella di organizzare eventi pensati per il target di riferimento: i cittadini.

I giovani cercano socialità, musica e divertimento. Programmi che troppo spesso, però, trovano in altre città piuttosto che nella propria che pare scegliere troppo spesso il silenzio o iniziative poco pubblicizzate o accattivanti.

Questa “cura”, però, potrebbe rispondere alla richiesta dei commercianti, altro gruppo di cittadini che chiedono l’organizzazione di un maggior numero di eventi attrattivi anche per gli abitanti delle città limitrofe. Il turismo locale e territoriale, infatti, aumenterebbe i consumi nei locali della ristorazione e della filiera dell’ospitalità e, di conseguenza, anche nei negozi di abbigliamento e accessori.

L’auspicio, dunque, è quello che la giornata dell’arte e creatività – presente a Caltanissetta già dai primi anni 2000 e organizzata in Piazza della Repubblica – abbia veramente stimolato nuove idee, progetti e iniziative che l’amministrazione possa mettere in campo già nelle settimane estive. Eventi che, però, vanno pubblicizzati e promossi in largo anticipo in modo che i cittadini siano realmente a conoscenza degli eventi e possano parteciparvi.

Il Sindaco Gambino ha rassicurato la cittadinanza assicurando che “l’aria sta cambiando” e sono già in cantiere appuntamenti per i giovani. Una programmazione che il primo cittadino afferma di avere a lungo raggio anche in vista dei progetti futuri degli stessi adolescenti: “moltissimi continueranno gli studi in Sicilia e tanti giovani che già lavorano in altre parti d’Italia hanno già programmato il loro rientro in città, grazie ai nuovi spazi di coworking che stiamo realizzando all’interno del Michele Abbate e ai nuovi contratti di lavoro stipulati in modalità mista”.

Che i giovani che – come ribadisce spesso Roberto Gambino – rappresentano il “presente” ma non il futuro abbiano veramente insegnato qualcosa a chi, anagraficamente, è più grande di loro?