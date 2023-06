Caltanissetta. Illustrate le attività svolte da delegazione Associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi” al vescovo Mario Russotto

CALTANISSETTA. Una delegazione dell’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “- Tina Anselmi ,costituita da Pippo Pastorello, Giuseppe Pilato, Ileana Raitano, Ermanno Pasqualino e Eduardo Vagginelli, è stata ricevuta da Sua Eccellenza il Vescovo Mario Russotto.

Il Presidente dell’A.P.S. “Noi per la salute “- Tina Anselmi Pippo Pastorello ha presentato a Sua Eccellenza le motivazioni che hanno indotto i promotori a costituire l’associazione e al contempo i principi ispiratori e gli obiettivi che si prefigge di perseguire.

Sono state illustrate le attività sin qui svolte in tema di iniziative finalizzate alla tutela del diritto alla salute e in tema di proposte operative per la risoluzione delle criticità emerse nell’assistenza sanitaria nella nostra provincia con particolare riferimento alla corretta applicazione delle legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazione, al DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza, alle problematiche legate alle liste di attesa e all’applicazione del Piano di Rientro delle Liste di Attesa, all’adeguamento del S.Elia ai parametri previsti per i DEA di II Livello, e infine alla situazione dell’assistenza territoriale.

Sui temi trattati vi è stata una ampia convergenza di vedute e le parole di apprezzamento del Vescovo per l’impegno profuso dall’A.P.S. “ Noi per la salute “- Tina Anselmi ha molto gratificato la delegazione. E’ stata altresì valutata la possibilità di una fattiva interlocuzione con le associazioni laiche e di ispirazione cattolica al fine di intraprendere anche percorsi comuni di impegno sociale finalizzati a favorire le condizioni di un miglioramento dell’assistenza sanitaria con particolare riferimento ai pazienti disabili, fragili e in condizioni sociali disagiate.

A fine incontro è stata consegnata a Sua Eccellenza una raccolta dei documenti pubblici prodotti dall’associazione e sono state illustrate le prossime iniziative che l’A.P.S. “Noi per la salute “- Tina Anselmi intende intraprendere a tutela del diritto alla salute della comunità nissena.