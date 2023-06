Caltanissetta. Il cimitero comunale resterà chiuso il 7, 8 e 9 giugno per consentire operazioni di diserbo

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha disposto la chiusura del cimitero comunale per tre giorni. Ciò poiché si dovrà provvedere alle operazioni di diserbo, per cui si rende necessario non fare accedere il pubblico all’interno della struttura cimiteriale sia durante il trattamento che per le successive 48 ore.

Il cimitero resterà chiuso il 7 , 8 e 9 giugno. Saranno interessate dall’intervento: i cigli delle strade interne ed i marciapiedi; i tetti e le facciate dei colombari comunali; le facciate interne dei muri perimetrali; i muri di sostegno interni al cimitero.

Con la chiusura del cimitero comunale nei giorni 07 – 08 – 09 Giugno 2023, ci sarà anche la sospensione delle tumulazioni e di tutte le altre attività all’interno della struttura cimiteriale. Verrà comunque garantito l’accesso delle salme ed il deposito presso la camera mortuaria nonché la presenza del personale comunale preposto al servizio.