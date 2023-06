Caltanissetta. Gli alunni del King di Caltanissetta incontrano l’autrice di “Rebel” Danila Trapani

CALTANISSETTA. Nel plesso “P. Leone” dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla dirigente Prof.ssa Daniela Rizzotto, si è tenuto nei giorni scorsi un incontro con la scrittrice Danila Trapani, autrice del libro “Rebel”.

Sono state coinvolte le classi 2F e 2G della Scuola secondaria di primo grado, coordinate dalle docenti Maria Catena Chiantia e Manuela Azzurra Fasulo, che hanno partecipato, il mese scorso, alla gara di lettura “Per un pugno di libri…al Rapisardi Da Vinci” presso la Biblioteca Scarabelli, organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Maggio dei libri” e del progetto “Patto per la lettura” delle scuole della città di Caltanissetta. Proprio in questa occasione gli alunni hanno manifestato il piacere di poter incontrare l’autrice per porgerle delle domande.

Durante l’incontro l’autrice ha raccontato il percorso della sua carriera, le difficoltà che ha incontrato e le strategie adottate che le hanno permesso di crescere sempre di più. In modo semplice e autentico ha condotto gli alunni a riflettere su come sempre e comunque si debba credere in sé stessi e sull’importanza che si debba dare alle critiche, fondamentali se costruttive. Tantissime le domande che gli alunni hanno posto: come le nasce l’ispirazione, come sceglie i personaggi, quanto tempo impiega per scrivere un romanzo.

Incontrare uno scrittore per i ragazzi, che finalmente attribuiscono un volto all’autore di un libro letto, è sempre un evento entusiasmante, a maggior ragione quando, come in questo caso, l’autrice è “al passo coi tempi”, infatti Danila Trapani, creator digitale e regista, realizza anche i book trailer dei suoi romanzi. Così conquistando l’attenzione e calamitando letteralmente la curiosità ha rivelato loro come si produce un book trailer e quali siano i tempi di realizzazione; li ha catapultati nel mondo del 3D e in modo avvincente ha mostrato come le strategie cinematografiche siano utili per spiegare visivamente i contenuti di un romanzo.

Questo evento è stato per le classi dell’Istituto “M. L. King” una splendida occasione per accostarsi al magico mondo della lettura e a quello della scrittura. Infine la scrittrice si è congedata dai ragazzi, con un invito a non rinunciare mai a scrivere, si può cominciare a farlo da bambini o da adulti, ma sempre e comunque ne vale la pena!