Caltanissetta, FIALS all’ASP: “Mancata indennita di turno al personale: grave danno per i lavoratori”

La Fials di Caltanissetta ha diffidato la Direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta ad applicare immediatamente il contratto erogando entro 15 giorni “l’indennità di turno, di servizio notturno e festivo, con la corresponsione al personale spettante di tutto il maturato”.

Il sindacato, in una nota a firma del segretario provinciale Gioacchino Zuppardo, “sottolinea e denuncia la grave inadempienza contrattuale dell’Asp di Caltanissetta, a danno di tutto il personale turnista dipendente, scaturente dalla mancata applicazione del contratto collettivo comparto sanità, triennio 2019/2021”.

Secondo la Fials, “l’inerzia della Direzione strategica a dare seguito alla piena e totale attuazione degli accordi sindacali sottoscritti il 2 novembre 2022, oltre a ledere e mortificare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, compromette gravemente le condizioni socio-economiche dei dipendenti, del loro benessere lavorativo, negando la possibilità di sviluppo economico delle loro famiglie”.

La segreteria provinciale chiarisce che “la definizione di turnista comprende sia chi opera in turni di h12 che in turni di h24 e la differenziazione retributiva è affidata alla tipologia oraria della prestazione lavorativa resa, giornaliera, notturna, festiva”. Il sindacato ricorda inoltre che “le indennità spettano indistintamente a tutti i lavoratori e lavoratrici, compreso il personale amministrativo, qualora siano soddisfatte le condizioni oggettive di legge.

Sono esclusi i dipendenti dell’area a elevata qualificazione. Se un dipendente è assegnato a un servizio attivato per almeno dodici ore e su due turni ha diritto alle previste indennità. Non esiste più la differenza tra 3 turni e due turni e viene attribuita a tutti i dipendenti l’indennità giornaliera di turno unica. Inoltre non vi è più l’equilibrio dei turni 30% di pomeriggio 20 % di notti e scompare il riferimento ai turni sostanzialmente equilibrati, che generò infiniti problemi e quesiti all’Aran”.

Nel dettaglio, la Fials specifica che “sono previste diverse tipologie d’indennità di turno e precisamente una indennità di turno giornaliera pari a 2,07 euro, una indennità oraria per il servizio notturno, turno svolto nella fascia oraria 22/06, pari a 4 euro, una indennità oraria pari a 2,55 euro per servizio prestato in giorno festivo. Tutte le indennità richiamate sono cumulabili tra loro”.