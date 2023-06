Caltanissetta, Controlli Dusty sui rifiuti porta a porta: la metà sono differenziati male

Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana appena trascorsa (dal 29 maggio al 03 giugno 2023), emerge il dato di 13 rifiuti regolari contro i 12 non conformi, su un totale di 25.

Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Via Mons. Intreccialagli, Piazza Gessolungo, Corso Italia, Via S. Quasimodo, Viale Trieste, Via Pola, Viale R. Margherita, Via Xiboli, Via Pitrè e C/da Sabucina.

Si ricorda che la sanzione dei verbali elevati dalla Polizia municipale parte da 170€ fino ad un massimo di 600€.

Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.