Caltanissetta. Apre i battenti il corso di Laurea in Infermieristica; primo anno con 48 studenti nel Consorzio universitario di Palazzo Moncada

CALTANISSETTA. Apre i battenti, in territorio Nisseno, il Corso di Laurea in Infermieristica, firmato tutto UNIPA, nella sede di Caltanissetta. Il primo anno di corso, formato da 48 studenti, ha sede presso il Consorzio Universitario di Palazzo Moncada e svolgerà le attività di tirocinio, in prima battuta, nel presidio ospedaliero S’Elia, per poi espandersi in altre sedi dell’ASP.

Il Corso di Laurea prevede, non solo lo svolgimento della didattica tradizionale, incentivata dagli strumenti multimediali messi a disposizione ai docenti, anche di seminari, laboratori tecnico-pratici, con possibilità di simulazioni e tirocini nei presidi ospedalieri. Questa mattina si è tenuto l’incontro tra tutor didattici e studenti, passaggio che segna l’inizio dei percorsi di tirocinio presso le Unità Operative prescelte.

Il tutto con la presenza del Direttore della Didattica professionalizzante UNIPA, Dott. Giuseppe D’anna, il Dirigente delle Professioni Sanitarie dell’ASP di Caltanissetta, nonché Responsabile delle Attività Professionalizzanti della sede di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Iacona, i Tutor Didattici della sede di Palermo, la Dott.ssa Sara Blesi e Dott.ssa Elisa Castelli, e i Tutor Didattici della sede di Caltanissetta Dott.ssa Piera Giamporcaro, Dott.ssa Tania Lorenza Calafato, Dott. Antonino Mangione e Dott. Enzo Guerreri.

“Accogliere gli studenti nel polo di Caltanissetta, trasmettendo il principio dell’infermieristica, connubio tra arte e scienza, arricchisce non solo il loro ma tutto il background del nostro territorio”. L’augurio per questo giovane corso di studi è di arricchire l’ASP di Caltanissetta, che accoglie già da tempo gli studenti del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, con l’orgoglio di poter formare i futuri professionisti della salute.