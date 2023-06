Caltanissetta: al S.Elia sabato “Supereroi acrobatici” faranno visita ai piccoli pazienti

Saranno alcuni dei “Supereroi” preferiti dai bambini a rendere indimenticabile la mattinata di sabato 10 Giugno, a partire dalle 10, per i piccoli pazienti dei reparti dell’Ospedale S.Elia di Caltanissetta.

I Supereroi, infatti, faranno loro una visita a sorpresa, entrando nei reparti dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia.

A travestirsi saranno i volontari dell’associazione senza fini di lucro “Sea-SuperEroiAcrobatici Odv/Ets”, fondata da Anna Marras.

“Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie” racconta Anna.

L’avvocato Salvatore Saia, presidente del comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, ringrazia”l’Asp di Caltanissetta per la disponibilità e la collaborazione e, soprattutto, l’associazione “Sea” che, senza alcuna finalità di lucro, per merito dei suoi volontari riesce a trasmettere la forza di un vero supereroe ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici, donando loro e alle famiglie conforto per affrontare un momento di difficoltà”.