All’acquavivese Calogero Sorce Premio alla Carriera e Primo Premio Città di Cefalù 2022-2023

ACQUAVIVA PLATANI – Ancora prestigiosi premi letterari al poeta e scrittore acquavivese Calogero Sorce, attualmente residente a Venaria Reale (TO). Ai suoi numerosi riconoscimenti letterari si aggiungono anche il “Premio alla Carriera” e il “Primo Premio assoluto nella Sezione G, fotografia artistica, all’ “8° Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa Città di Cefalù 2022-2023”. Il Premio alla Carriera gli è stato conferito per le liriche in toto presentate e principalmente per l’opera in vernacolo siciliano locale “Cu nu risu ‘n vucca”, “con un sorriso in bocca”, mentre il Primo Premio nella Sez G gli è stato conferito per l’opera artistica “Alla scoperta del mondo”. Il Concorso è stato organizzato da “Il Gruppo I Narratura di Cefalù”, il cui presidente è il noto poeta e scrittore siciliano Antonio Barracato, con il patrocinio del Comune di Cefalù, del Cenacolo Letterario Italiano, della Edizione Billeci e della Accademia Poeti siciliani Federico II. La Cerimonia di Premiazione si è svolta, in data 3 giugno 2023 alle ore 16,30 in Piazza Cristoforo Colombo alla “Base Logistica Militare” sita all’inizio del lungomare di Cefalù. Nel corso della premiazione sono stati intervistati molti noti poeti da parte del famoso scrittore e poeta Francesco Billeci, che ha aggiunto tali interviste alle sue numerose fatte in precedenza inserendole nel suo ben fornito video-archivio poetico. Al termine della cerimonia è stata prevista una abbondante cena a buffet presso l’Hotel Tourist di Cefalù, sempre sul lungomare a circa 900 metri dalla location della premiazione. Alla cerimonia di premiazione e alla cena hanno partecipato numerosissimi poeti proveniente da ogni parte d’Italia. Al Concorso Letterario suddetto è stata premiata anche la poetessa acquavivese Giacinta Marchione alla quale è stato assegnato, nella Sezione B-lingua italiana, il Premio Speciale della Giuria “Il Lavatoio”, per la lirica “Figlia”.