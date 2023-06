A2A in Sicilia ha distribuito 45 milioni di euro di valore economico nel 2022

MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – Oltre il 40% in più rispetto all’anno precedente per un totale di 45 milioni di euro come valore economico, 15 milioni investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica del territorio, 47 GWh di energia prodotta da fotovoltaico ed eolico, 3655 studenti e docenti coinvolti in percorsi di educazione ambientale e 19 mila tonnellate di CO2 evitata grazie alle rinnovabili: sono alcuni dei numeri illustrati da A2A nel Castello di Milazzo, nel Messinese, in occasione della II edizione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia. All’incontro, utile per rendicontare le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio siciliano nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni, hanno preso parte il Chief Strategy&Growth di A2A Stefano Granella, i sindaci di Milazzo, Pippo Midili, e di San Filippo del Mela, Giovanni Pino, l’assessore alle Politiche Energetiche e Ambientali del Comune di Messina Francesco Caminiti.

“Forti dei risultati ottenuti – ha spiegato Granella – anche grazie al dialogo e alla fattiva collaborazione con gli stakeholder locali, continueremo a promuovere l’innovazione e a sostenere iniziative che favoriscano il percorso verso la transizione ecologica dell’isola”.

In continuità con l’impegno portato avanti nell’ultimo triennio per l’ascolto e il dialogo con le comunità in cui il Gruppo opera, nel 2023 il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A prevede il coinvolgimento di 11 territori in tutta Italia, attraverso momenti di confronto per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese.

Nell’ambito delle “Alleanze per la transizione ecologica”, in collaborazione con The European House Ambrosetti, la presentazione del Bilancio è stata infatti preceduta da una discussione con gli stakeholder locali per identificare, sulla base dei risultati del primo ciclo di incontri del 2022, progettualità concrete e “su misura” per accelerare la transizione ecologica, anche alla luce degli obiettivi del Piano Industriale di A2A. Le iniziative di ascolto degli stakeholder hanno già coinvolto diverse città italiane. Sono tre le parole chiave che girano attorno al lodevole operato di A2A: pianeta, persone e prosperità. Ambiti identificati dal World Economic Forum con il documento “Measuring Stakeholder Capitalism: towards common metrics and consistent reporting of Sustainable value creation”. La centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, che rientra nel programma eccezionale di massimizzazione previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per contenere i consumi di gas naturale, nel 2022 ha prodotto 2.137 GWh di energia, contribuendo all’autonomia energetica del Paese.

L’obiettivo del Gruppo è trasformare il sito di San Filippo del Mela in un nuovo polo energetico integrato: una soluzione reale e concreta per la transizione energetica e l’economia circolare. L’impianto avrà una capacità di trattamento di 75 mila tonnellate all’anno e avrà l’obiettivo di recuperare risorse ed energia dai rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dell’umido e del verde, producendo biometano e compost di qualità certificato per l’utilizzo come fertilizzante in agricoltura.

