A Palermo Mattarella, il re di Spagna e il presidente del Portogallo

PALERMO (ITALPRESS) – I tre capi di Stato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Re di Spagna, Felipe VI, e il presidente portoghese, Marcelo Rebelo De Sousa, oggi sono in visita a Palermo in occasione del simposio Cotec Europa 2023, a cui parteciperanno domani. L’incontro istituzionale annuale tra le Fondazioni per l’Innovazione italiane, portoghesi e spagnole, che quest’anno sarà sul tema centrale “Innovazione nella finanza sostenibile”, si terrà infatti domani al Teatro Massimo di Palermo: è previsto anche l’intervento del Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. Intanto, nel pomeriggio, la prima tappa è stata alla Cattedrale: ad accogliere i tre capi di Stato sono stati il presidente della Regione, Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e il sindaco, Roberto Lagalla. Subito dopo, è stata la volta di Piazza Villena, conosciuta come i “Quattro Canti” e, infine, i tre ospiti hanno visitato le carceri segrete di Palazzo Chiaramonte Steri.

