Villalba. A luglio 89 nuclei familiari potranno beneficiare del contributo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

VILLALBA. A luglio 89 nuclei familiari di Villalba, potranno beneficiare di un contributo di 382,50 euro ciascuno, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti a Villalba iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e titolari di una certificazione ISEE Ordinario, non superiore ai 15 mila euro annui.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto siano titolari di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori -DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 382,50 euro. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti alla convenzione.

I Comuni ricevono dall’INPS, l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dalla stessa INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. IL Comune di Villalba, attraverso l’ufficio servizi sociali, comunicherà agli aventi diritto l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.