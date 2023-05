Ttamot: una rappresentanza nissena alla Giornata Nazionale del Sollievo organizzata a Catania

La Giornata Nazionale del Sollievo, che si celebra domani 28 Maggio 2023, è un’importante iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle cure palliative e del sollievo dal dolore: in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, vengono organizzate varie iniziative e campagne di sensibilizzazione utili a fornire informazioni e supporto ai pazienti e alle loro famiglie, il cui obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita di coloro che sono costretti a convivere con malattie gravi, nel tentativo di alleviare il dolore e di offrire un supporto emotivo ed empatico.

Tali eventi, così come richiamati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Maggio 2001, sono finalizzati a <<promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione>>.

La Società di Assistenza al Malato Oncologico Terminale – SAMOT CATANIA Onlus, grazie alla propria attività istituzionale e grazie alle attività del Progetto “Smart Simultaneous Care: Spazio Amico” – sovvenzionato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sull’Avviso 1/2022 per il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie nelle tre provincie di Catania, Enna e Caltanissetta – non mancherà all’appuntamento offrendo concretamente attività di sostegno e supporto nella giornata di domani ai malati oncologici ed ai loro nuclei familiari attraverso le proprie Centrali operative sempre disponibili al numero 095/7167579.

Gli utenti potranno conoscere i servizi offerti anche attraverso il sito dedicato www.spazioamicosicilia.it e tramite i canali social FacebookSpazio Amico Sicilia ed InstagramSpazioamicosicilia_ attivati grazie al progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che può contare sulla collaborazione istituzionale ed il patrocinio delle tre Aziende Provinciali Sanitarie e dei tre Ordini dei Medici di Caltanissetta, di Catania e di Enna, nonché dell’Università degli Studi “KORE” di Enna, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico San Marco” di Catania, dell’Hospice pediatrico dell’Ospedale “Garibaldi Nesima” di Catania, dell’Hospice “Giovambattista Fanales” del Presidio Ospedaliero di Caltagirone, del CEFPAS e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta, oltre che di alcuni Comuni e Distretti Socio-sanitari della provincia di Catania e di numerose altre Organizzazioni non profit delle tre province coinvolte

Non mancherà domani, inoltre, un momento di confronto tra gli Operatori ed i Volontari della SAMOT CATANIA Onlus, presieduta da Nicolò Mellini, quelli della Cooperativa IOPERVOIPERIO di Caltanissetta, presieduta da William Di Noto e quelli della Cooperativa FEEDBACK presieduta da Salvatore Falzone i quali, sotto la supervisione ed il coordinamento del Dott. Giulio Mellini (Consulente sanitario esperto in cure palliative della SAMOT) affronteranno i temi del dolore cronico e della terapia del dolore, oltre che delle ipotesi di sperimentazione di nuove modalità di sostegno socio-psicologico ai malati cronici ed alle loro famiglie.