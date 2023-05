Trattore si ribalta: muore schiacciato mentre stava arando un terreno

Un uomo di 75 anni è morto schiacciato dal trattore in un campo privato. In base alle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo stesse sistemando il giardino dell’agriturismo che gestisce la figlia, quando improvvisamente, forse per una manovra sbagliata, il trattore si è ribaltato schiacciandolo.

Gli accertamenti sull’incidente agricolo sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Misericordia di Roccastrada. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per il 75enne non c’è stato niente da fare. L’uomo è morto sul colpo.