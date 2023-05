Tragico incidente stradale a Favara: scooter finisce a terra, tredicenne batte la testa e muore sul colpo

Assurda la tragedia consumatasi a Favara in provincia di Agrigento. Qui un tredicenne è morto in seguito ad un incidente stradale in via Portella. Il minorenne era in sella, come passeggero di uno scooter che, per cause in corso d’accertamento, è finito sul selciato.

Il conducente del ciclomotore è rimasto illeso, ma il passeggero nell’impatto avrebbe battuto la testa contro un palo morendo sul colpo. Inutili i soccorsi anche di un’infermiera abitante in zona che avrebbe tentato di rianimare il tredicenne. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che stanno lavorando al fine di ricostruire la dinamica del tragico accaduto.