Sicilia, Meteo instabile e possibili temporali nelle aree interne

Al Sud generale instabilità. Sole in gran parte delle regioni, salvo temporali in Lucania e SICILIA interna.

Nel pomeriggio temporali molto forti sui rilievi di Campania, Basilicata e SICILIA, qui anche sulle coste del palermitano e del messinese, occasionali pure sul cosentino.

Sarà più soleggiato in Puglia. Temperature stazionarie. Mari mossi.

La situazione non migliorerà con facilità. “Temporali sempre più frequenti e diffusi al ritmo medio di 3000 fulmini l’ora: l’Italia è bersagliata da saette e rovesci, più diffusi al Centro-Sud, ma anche al Nord-Ovest”. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, spiega che “è tutta colpa dell’Anticiclone delle Azzorre che quest’anno si è diretto verso l’Europa settentrionale lasciando scoperto il Mediterraneo. Anche l’Anticiclone Africano è il grande assente del periodo: in altre parole, dai Balcani alla Spagna, passando per l’Italia, si contano temporali molto intensi e numerosi. Le piogge, e a tratti anche la grandine, stanno colpendo in particolare la terraferma: il mare non è ancora così caldo e registra un minor numero di temporali; normalmente i bacini italiani vengono interessati in modo maggiore da questi fenomeni dalla fine dell’estate.

Ma attenzione, i temporali ci accompagneranno ancora per molto tempo: l’alta pressione centrata sul Nord-Ovest europeo permetterà l’ingresso di aria fresca ed instabile dall’area polacco-ucraina.

Fino a quando il blocco anticiclonico non si ritirerà verso l’Oceano Atlantico, o finché l’Anticiclone Africano non si espanderà dal Maghreb verso il nostro Paese, avremo temporali. Al momento la previsione dei principali centri di calcolo e del nostro modello meteorologico a lunga scadenza indica l’elevata possibilità di avere l’Anticiclone delle Azzorre nella stessa posizione almeno fino a metà giugno.

In sintesi, la previsione che possiamo emettere, ad oggi, è clamorosa: avremo tempo instabile per altri 15 giorni, con cieli azzurri al mattino e frequenti temporali nel pomeriggio; analizzando ulteriori mappe meteorologiche risulta addirittura che anche dal 15 al 30 giugno le temperature potrebbero rimanere sotto la media del periodo, mentre il cielo scaricherebbe frequenti acquazzoni a macchia di leopardo su gran parte dell’Italia. Insomma, una previsione che ci sorprende, ma che dovrà essere confermata: dopo un mese di maggio tempestoso e fresco, anche giugno potrebbe essere mite e temporalesco.

Per gli amanti del clima di una volta è un’ottima notizia: arrivano delle piogge fondamentali per l’agricoltura e non solo, arrivano temperature massime intorno ai 27-29°C, non si prevedono notti tropicali e afa soffocante in città, non si prevedono 35-40°C per le prossime settimane: tutto sommato il baratto temporali – caldo accettabile potrebbe essere vantaggioso, al netto del pericolo dei possibili nubifragi”.