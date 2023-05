Sicilia. Lite tra fratelli: Polizia di Stato sequestra due coltelli e denuncia entrambi

Nel corso dell’ordinario controllo del territorio la Squadra Volante si avvedeva della lite in atto e interveniva proprio mentre uno dei due fratelli, il più grande, minacciava l’altro tenendo in mano un grosso coltello. Gli operatori di polizia, anche con l’ausilio di altro personale nel frattempo giunto sul posto, con non poche difficoltà dovute alla resistenza opposta da parte di entrambi i contendenti, riusciva a riportare la calma e ad accompagnare i due uomini in Commissariato per procedere ai rilievi del caso e alle conseguenti contestazioni.

Si è proceduto altresì a perquisire il veicolo di proprietà del fratello 33 enne, un autocarro normalmente utilizzato per la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli. All’interno dell’abitacolo veniva rinvenuto un ulteriore coltello, quest’ultimo del tipo a serramanico. Entrambi i coltelli venivano opportunamente sequestrati.

Quello utilizzato nel corso della lite era lungo complessivamente 33 centimetri, con una lama di circa centimetri 20, mentre il coltello a serramanico, rinvenuto all’interno dell’autocarro è lungo complessivamente 19 centimetri con una lama di centimetri 8. Entrambi i fratelli sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.