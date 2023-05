Una bambina di sei anni è stata elitrasportata in ospedale in codice rosso dopo un incidente stradale avvenuto alle porte di Roma. L’impatto, tra un furgone e un camion, è avvenuto in via Anro, a Pomezia.

Sul posto il personale medico del 118, la polizia locale e la squadra 22/A dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto la bambina affidandola alle cure del 118 per il trasporto in eliambulanza presso l’ospedale Bambino Gesù. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro.