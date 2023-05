Santa Caterina. Nasce il “Veliero della Solidarietà” per dare sostegno alle famiglie con disabili

SANTA CATERINA. E’ nato a Santa Caterina il “Veliero della Solidarietà”. Si tratta del primo centro aggregativo per disabili adulti. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito. Si tratta di una realtà sociale destinata a dare sollievo e qualità della vita ai soggetti disabili e a dare supporto alle loro famiglie. Il Centro è un servizio sociale la cui finalità è quella di dare la possibilità alle persone diversamente abili di trascorrere il loro tempo in un luogo protetto, in presenza di personale qualificato in grado di proporre attività di socializzazione e laboratoriali e, contemporaneamente, sostenere le famiglie nel difficile compito che giornalmente si trovano ad affrontare.

Un centro aggregativo reso possibile grazie al gran lavoro posto in essere dall’assessorato comunale ai servizi sociali retto da Palmina Lo Re. L’obiettivo specifico di questa nuova realtà sociale è non solo quello di rispettare il diritto alla valorizzazione di ogni essere umano, ma anche di migliorare la qualità di vita dei caregiver e rendere una comunità degna di essere definita “inclusiva”. L’amministrazione comunale ha invitato le famiglie interessate a presentare istanza al Comune presso l’ufficio protocollo entro il prossimo 24 maggio. Il modello cartaceo è possibile ritirarlo direttamente nella portineria del palazzo comunale.