San Cataldo. Maltempo, sindaco dispone fino alle 24 di domenica 21 maggio l’interdizione delle aree pubbliche, sospese attività all’aperto

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato, a seguito dell’allerta meteo che s’è registrata nel territorio di competenza, ha messo a punto un’ordinanza, con la quale ha disposto, sino alle ore 24:00 di domenica 21 maggio diversi provvedimenti.

In primo luogo ha disposto l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali: Cimitero Comunale, Ville e giardini pubblici con alberi di alto fusto. E’ stata prevista anche la sospensione di tutte le manifestazioni/eventi all’aperto, in specie se comportino affollamenti di persone, nonché delle attività commerciali su strada.

Nel contempo, ai soggetti responsabili delle amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi di pubblica sicurezza e d’emergenza, e delle aziende private funzionanti nel territorio del Comune, ha anche disposto di adottare, in relazione alla possibile evoluzione dei fenomeni meteo, ogni iniziativa utile a tutelare l’incolumità propria, del personale e dell’utenza, ivi inclusa, ove occorresse, la tempestiva chiusura dei locali.

I cittadini dovranno tenere comportamenti idonei a salvaguardia della propria incolumità fisica. Inoltre fino alle ore 24:00 di domenica 21 maggio tutta la popolazione ricadente nel territorio comunale di San Cataldo dovrà osservare le seguenti misure e precauzioni:

– evitare, al verificarsi di forti venti e/o burrasche, il transito veicolare e pedonale in tutte le zone precedentemente interessate da fenomeni di dissesto di versanti e/o banconi con particolare riguardo al sito di attenzione agli allagamenti possibili nelle Via Carducci e Via Babaurra usando in caso di estrema necessità percorsi alternativi.