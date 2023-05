San Cataldo. Gran successo alla “Carducci” per la Giornata della Legalità

SAN CATALDO. «Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere». Giovanni Falcone.

Il 23 maggio del 2023 ricorre il XXXI anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. In tale occasione, l’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo svolge un’attività in ricordo di coloro che, per un alto senso del dovere, hanno dato la vita per la legalità. L’insegnamento che viene dal loro sacrificio esige che ciascuno agisca, quotidianamente, con onestà e onore. Il loro esempio è un monito per tutti noi, adulti e giovani, perché nessuno può considerarsi esente da questo imperativo morale.

Pertanto quest’anno, dopo la visione del film “L’ora legale” e un breve dibattito, le ragazze e i ragazzi della “Carducci” hanno preso visione del video “23 maggio – Giornata della Legalità”. A seguire gli interventi, in videoconferenza, della dirigente, prof.ssa Rossana Maria Cristina D’Orsi, e del dott. Giuseppe Palilla, presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”. I docenti referenti del progetto sono: Barbara Cammarata e Angelo Riccobene per il plesso “Carducci”; Aurora Caramia, Francesca Falciglia, Alessia Ingaglio e Olimpia Stabile per il plesso “Balsamo”.