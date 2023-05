Un uomo di 45 anni è rimasto schiacciato dalla sua autovettura. E’ accaduto a Contrada in provincia di Avellino. L’uomo probabilmente ha lasciato la vettura in pendenza, senza inserire il freno a mano.

Una distrazione che si è rivelata fatale per il 45enne, che è stato investito dalla sua stessa automobile. A dare l’allarme è stato un uomo del posto, che ha allertato i soccorsi al cui arrivo tuttavia non è stato possibile far altro che constatare il decesso del 45 enne.