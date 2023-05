Ponte Stretto, Schifani: “Ora avanti su alta velocità e Corridoio”

“Il ponte e’ un grande acceleratore per la crescita e lo sviluppo delle infrastrutture in Sicilia. Abbiamo ottenuto, come mai prima, grande attenzione su questi temi da parte del ministro Salvini. Il ponte sullo Stretto ripropone il tema dell’alta velocita’ ferroviaria anche nella nostra Isola, tra Palermo e Messina, e il ripristino del Corridoio Berlino-Palermo che all’epoca del governo Monti fu cancellato dopo la decisione di non realizzare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana,Schifani , alla presentazione dell’avvio lavori della Ragusa-Catania, alla presenza del ministro alle Inftastrutture, Matteo Salvini.

“Ho gia’ parlato con il ministro e sono in contatto con i nuovi vertici di Rfi, che incontrero’ a breve, per verificare – ha aggiunto il governatore – che, anche attraverso il governo che collabora come non mai con la Sicilia, questo Corridoio torni ad essere centrale e reinserito nella programmazione delle opere prioritarie. Il Ponte non rimarra’ una cattedrale nel deserto, ma grazie all’impegno di Regione e governo nazionale sara’ il volano per assicurare alla nostra Isola collegamenti stradali e ferroviari con gli standard europei”.