Policlinico, l’associazione “Caltanissetta si Cura” chiede la verità al presidente Schifani

Fa parte del dibattito quotidiano l’ormai nota vicenda sul Policlinico a Caltanissetta. Incontri pubblici, riflessioni sui social, è un rincorrersi di notizie, proclami e smentite, nel frattempo i cittadini non sanno a chi credere ed emergono diversi interrogativi sulla vicenda. L’associazione nissena “Caltanissetta Si Cura” ha inviato una lettera al governatore Renato Schifani per cercare di fare luce su questa vicenda. Di seguito il testo della lettera:

Egregio Presidente Schifani, siamo l’Associazione Caltanissetta Si Cura e ci rivolgiamo direttamente a Lei perché la Città di Caltanissetta ha voluto esporsi sul tema Policlinico considerando che la stessa ha tutti i requisiti per accedere al progetto che vuole la realizzazione del Quarto Policlinico Universitario della Sicilia Centrale e che sembrerebbe contrapporre due territori vicini quali la stessa provincia di Caltanissetta e la provincia di Enna. Premettendo che la nostra associazione non approva queste guerre tra territori perché la competizione tra realtà che meritano uguale attenzione non dovrebbe esistere, ci troviamo ad essere vittime del gioco di due onorevoli appartenenti al suo stesso partito che hanno iniziato una faida a suon di proclami circa la sede di destinazione del suddetto Policlinico. Per la precisione ci riferiamo all’On. Michele Mancuso e all’On. Luisa Lantieri che hanno dato il via ad una gara di dichiarazioni priva di ogni credibilità dato che ognuno dei due protagonisti si permette di smentire e contestare l’altro definendo questo atteggiamento normale dialettica politica. Per la nostra associazione la politica è cosa ben diversa e più alta, come lei ben sa. In particolare l’On.Mancuso giorno 13 Maggio, durante l’incontro organizzato dal Consorzio Universitario di Caltanissetta, ha dichiarato di aver avuto una interlocuzione privata con la Sua Persona, durante la quale ha ricevuto rassicurazioni circa la realizzazione del Policlinico a Caltanissetta, dichiarazione smentita due giorni dopo sul quotidiano “La Sicilia” dall’On Lantieri, la quale sostiene che ciò non sia vero.

A questo punto troviamo inevitabile rivolgerci a Lei per avere conferma o meno delle dichiarazioni del suo entusiasta deputato regionale. Fiduciosi di una sua risposta, in tempi celeri, ad una città sofferente e in pieno declino, che vede nel Policlinico una possibilità di rinascita, chiediamo che si faccia chiarezza e si ponga fine a questo querelle elettorale che sta facendo perdere ogni credibilità alla sua compagine politica. Prenderemo in considerazione un suo eventuale silenzio come la conferma di un gioco politico che vuole mortificare ulteriormente la dignità del nostro territorio.

La salutiamo cordialmente.

Associazione “Caltanissetta Si Cura”