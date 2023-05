Policlinico a Caltanissetta. La lettera aperta del sindaco Gambino al presidente Schifani: “Subito tavolo tecnico per individuare il percorso”

In merito alla querelle dell’istituzione del Policlinico a Caltanissetta, interviene il sindaco del capoluogo nisseno Roberto Gambino con una lettera aperta al presidente della Regione Renato Schifani. Di seguito il testo della lettera.



On.le Presidente, con nota inviatale il 27 marzo scorso lo scrivente chiedeva un incontro urgente al fine di chiarire una serie di tematiche legate all’istituzione del policlinico universitario a Caltanissetta. Stessa richiesta veniva inviata in pari data dall’associazione “Aps noi per la salute Tina Anselmi” e l’Associazione “Caltanissetta si cura”, successivamente chiedeva una serie di chiarimenti a seguito di quanto dichiarato dai deputati regionali in occasione dei due incontri pubblici svoltisi a Caltanissetta presso il consorzio universitario in data 13 maggio e presso il teatro Margherita in data 20 maggio e sulla stampa. A dette richieste e sollecitazioni, che si condividono, non è stato ancora data risposta.



In occasione dei due incontri pubblici, l’On. Michele Mancuso, ha riferito la sua volontà di istituire il policlinico universitario a Caltanissetta, per cui partendo da quest’assunto, con la presente, nella qualità di sindaco della città di Caltanissetta e quindi in nome e per conto dei cittadini che rappresento, torno a formularle la mia richiesta di un incontro urgente al fine di chiarire il percorso da seguire per il raggiungimento dell’obiettivo comune e torno a chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico da lei presieduto in cui siano presenti i rappresentati dei tre territori che formano il bacino di utenza dell’Ospedale Sant’Elia: sindaci di Caltanissetta, Enna ed Agrigento, Amministratori delle tre ASP, rettori di UNIPA e UNIKORE e amministrazione del CEFPAS.

Il Sindaco della città di Caltanissetta

Roberto Gambino