Podisti Nisseni a Vittoria: cinque atleti Marathon Caltanissetta gareggiano alla Jazz Run

Un’emozionante sfida podistica ha animato, domenica scorsa, le strade di Vittoria durante la 6ª edizione della Jazz Run; una gara di 10 km che ha attirato numerosi atleti provenienti da tutta la regione. Nonostante una giornata grigia e umida, il coraggio e la determinazione dei partecipanti hanno reso l’evento un successo.

La piazza principale della città, Piazza del Popolo, è stata il punto di partenza della gara. I podisti hanno intrapreso un percorso, ripetuto quattro volte, di 2,5 km tra le affascinanti vie del centro; sono entrati all’interno della villa comunale, per poi dirigersi, dopo un insidioso tratto in salita, lì dove sono partiti.

Tra i partecipanti, cinque atleti provenienti dalla Marathon Caltanissetta hanno messo alla prova la loro abilità e la loro resistenza. Giovanni Zagarella è stato il primo della squadra ad attraversare il traguardo, con un tempo di 49’43”. A seguire, Francesco Calabrese e Francesco Lomonaco hanno concluso la gara con lo stesso tempo di 50’08”. Domenica Cannistraci ha dimostrato una grande determinazione, concludendo la gara in 54’27”, mentre Maria C. Riggi ha sfidato se stessa fino alla fine, tagliando il traguardo in 58’34”.











I risultati dei podisti della Marathon Caltanissetta sono la testimonianza del duro lavoro, dell’allenamento costante e della passione che hanno dedicato alla loro preparazione. Ognuno di loro ha affrontato la sfida con impegno e ha raggiunto un risultato personale di cui andare fieri; atleti che hanno a cuore la propria squadra e sono altrettanto fieri di rappresentarla in ogni destinazione.

Il primo a tagliare il nastro è stato Dario Longo (Atl. Am. Regalbuto) 34’11’’, tra le donne la vincitrice è stata Letizia Sucameli (Pol. Team F. Ingargiola) 43’33’’.

La Jazz Run non è stata solo una gara podistica, è stata anche una festa per tutta la città. Oltre agli atleti che hanno partecipato alla corsa, c’erano anche molti spettatori che hanno applaudito e incoraggiato i podisti lungo il percorso. Inoltre, molti negozi e bar hanno aperto le loro porte per accogliere i partecipanti e i turisti, creando un’atmosfera di festa che ha reso la giornata ancora più speciale.

La Jazz Run è stata anche un’occasione per promuovere lo sport e uno stile di vita sano. La partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione è stata un segno del crescente interesse per la corsa su strada, e la presenza di corridori di svariata età ha dimostrato che lo sport può essere una passione che accompagna tutta la vita.