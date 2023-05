Pallavolo femminile B2. La Traina in Toscana contro l’Ambra Cavallini con l’obiettivo del secondo posto

Alla ricerca delle giuste motivazioni e con poco tempo per metabolizzare la sconfitta casalinga contro il Vipo Francavilla, la TRAINA SRL è partita alla volta di Pontedera, provincia di Pisa, in quella che è la più lunga e anche la più faticosa trasferta della storia ultraventennale della società nissena.

Il prossimo avversario della formazione cara alla presidente Oriana Mannella sarà l’Ambra Cavallini Pontedera PI, seconda classificata nel girone G e che è approdata al triangolare di finale dei play off per la B1 grazie alla doppia vittoria per 3 a 0 contro il Co.GE.VOV. Torre Annunziata NA.

Le toscane sono state spettatrici dell’incontro tra siciliane e pugliesi e naturalmente hanno preso atto che le possibilità di vittoria del girone passano in prima battuta attraverso un successo casalingo contro le nissene per poi andare a giocare la partita decisiva a Francavilla.

Il loro percorso quindi dovrà fare i conti con la voglia di rivalsa di Noemi Spena e compagne che hanno come ultimo obiettivo stagionale il ritorno al successo per chiudere in bellezza una stagione che, è bene non dimenticarlo, ha portato al massimo piazzamento mai raggiunto dall’ASD Albaverde (sponsorizzata TRAINA SRL) in ventitré anni di storia.

Un successo in toscana potrebbe significare per Lorena Tilaro e compagne il secondo posto nel girone e, al netto quindi delle 13 formazioni promosse in B1, il piazzamento tra le prime due in tutta Italia nel ranking delle aventi diritto ad un eventuale ripescaggio.

Naturalmente le ragazze allenate dal duo Scollo – Gotte dovranno fare i conti con l’entusiasmo delle padrone di casa, reduci dalla doppia convincente vittoria nelle semifinali dei play off, e che nella stagione regolare hanno totalizzato 23 vittorie su 26 gare disputate. Si preannuncia quindi un’altra gara con un alto coefficiente di difficoltà per una TRAINA SRL che dovrà essere brava a dimenticare l’ultimo incontro e ad affrontare con lo spirito giusto le insidie di un confronto in cui però, è bene dirlo, sono le padrone di casa che hanno tutto da perdere.

La formazione nissena sarà priva di Marta Zaffuto ed Eleonora Porrovecchio che, di comune accordo con la società, non parteciperanno alla lunga trasferta in terra toscana per non perdere tre giorni consecutivi di scuola.

Per il resto la TRAINA SRL presenterà la migliore formazione per onorare fino in fondo una stagione indimenticabile e dare una ulteriore prova di attaccamento alla maglia anche per rispetto verso una tifoseria che, dopo la sconfitta di sabato, ha riempito i social di messaggi di vicinanza e ringraziamento per tutte le vittoria e le emozioni regalate in una stagione che ha avvicinato il grande pubblico alla pallavolo.

La gara è in programma al Palazzetto dello sport E. Zoli di Pontederà mercoledì 31 maggio con inizio alle 21:00 e sarà arbitrata da Andrea Pentassuglia e Elisa Rapparini della sezione regionale dell’Emilia Romagna.