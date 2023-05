Pallavolo B2. Per la Traina al via il girone di finale play off: le nissene affrontano in casa la Vipostore Francavilla

Ormai nel campionato dei serie B2 femminile la Traina è entrata nella fase della resa dei conti. Nel giro di otto giorni verranno disputate le gare del triangolare di finale con incontri di solo andata e solo una tra Vipostore Francavilla Fontana BR, Ambra Cavallini PI e TRAINA SRL sarà promossa in serie B1.

Dopo una stagione lunga e stressante queste tre formazioni, confermatesi le migliori seconde nei cinque gironi del Centro sud, scenderanno in campo con la consapevolezza che quanto fatto fino ad ora non ha più importanza in quanto assisteremo ad un mini campionato dove non si potranno commettere errori.

Si parte con l’incontro in programma sabato 27 maggio al Palacannizzaro di Caltanissetta tra TRAINA SRL e Vipostore Francavilla. Le pugliesi hanno chiuso la stagione regolare nel girone L con 63 punti in 24 gare (questo girone era composto da 13 squadre) frutto di 21 vittorie e tre sconfitte, confermandosi come prima nel ranking dei cinque gironi del centro sud tra le squadre qualificatesi per i play off.

Nella stagione regolare hanno ceduto il passo per due volte solo al Fasano che ha vinto il girone L e si è anche classificato per la Final Four di Coppa Italia ai danni dello Zafferana. Nella fase ad eliminazione diretta per la qualificazione al triangolare di finale la formazione allenata da Simone Giunta ha invece battuto con un doppio 3 a 0 (molto più combattuto di quanto non dica il punteggio finale) il Crotone confermando quindi la propria posizione nel ranking.

Il Vipostore è una formazione esperta e quadrata con un sestetto affidabile e coperto in tutti i ruoli dove spicca l’opposto Emanuela Morone. Servirà la migliore Traina SRL per conquistare la vittoria e candidarsi al salto di categoria. Le ragazze allenate dal duo Francesca Scollo – Carina Gotte con la collaborazione di Fabrizio Montagnino e Mauro Di Grande vengono da uno stop agonistico di quindici giorni a causa del forfait del Timenet Empoli e quindi non vi sono riscontri circa le attuali condizioni di forma.

Resta la consapevolezza di una squadra che ha concluso la stagione in crescendo e non vuole mollare proprio in vista del traguardo finale. In città è scoppiata la TRAINA/Albaverde mania e si attende il pubblico delle grandi occasioni al Palacannizzaro per trascinare, come è accaduto con lo Zafferana, la squadra con il proprio entusiasmo e calore. L’incontro in programma con inizio alle ore 18:00 sarà arbitrato da Valeria Vitola di Cosenza ed Elena Morello di Lamezia Terme.