Ospedale Mussomeli: soddisfazione FP Cgil ripristino sale operatorie

Questa O.S. apprende che con nota numero 22350/2023 del 04/05/2023 il responsabile della Direzione medica del Presidio ospedaliero di Mussomeli ha disposto il ripristino delle normali attività afferenti al complesso operatorio

Questa notizia non può che essere accolta positivamente da questa O.S. anche se resta altresì incomprensibile comprendere ancora oggi quali siano stati i motivi che hanno indotto, più di un mese fa, la Direzione Sanitaria aziendale a emanare un provvedimento di chiusura delle stesse sale operatorie.

Tale incomprensione è determinata dal fatto che , nonostante sia trascorso per l’appunto più di un mese, ad oggi non risulta siamo state eliminate le criticità oggetto di segnalazione da parte dei carabinieri del nucleo Anti-sofisticazione in occasione della loro prima visita istituzionale.

E’ lecito e anche ovvio fare una domanda al management aziendale.

Era forse evitabile interdire le attività operatorie per un così prolungato lasso di tempo?

Nel ribadire la soddisfazione per la positiva chiusura di una vicenda che per troppo tempo ha privato ai cittadini del Vallone le prestazioni di natura chirurgica auspichiamo che nel più breve tempo possibile analogo provvedimento di riapertura venga adottato anche per l’ospedale Basarocco di Niscemi-

I COMPONENTI LA RSU AZIENDALE IL SEGRETARIO PROVINCIALE FP CGIL

Alessandro La Marca Angelo Polizzi

Lilly Corda

Michela Foglietto

Salvatore Cardinale