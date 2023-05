“Non solo per amore” in memoria di Francesca Morvillo. Il 17 Maggio a Caltanissetta presentazione nell’ambito del progetto “Itinerari di Legalità 2023”

CALTANISSETTA. Verrà presentato a Caltanissetta Mercoledì 17 Maggio alle ore 15.30 nell’ex Palazzo delle Poste Centrali di Via Francesco Crispi n.25 il libro “Non solo per amore” in memoria di Francesca Morvillo. La presentazione è organizzata dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Caltanissetta ed Enna, in collaborazione con l’associazione culturale di promozione turistica Inner Sicily, nell’ambito del programma di eventi che fa capo al progetto “Itinerari di legalità”.

Dopo i saluti del sindaco Roberto Gambino, dell’assessora alla cultura Marcella Natale, del questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, del presidente della Sicilbanca Giuseppe Di Forti e della presidente dell’associazione Inner Sicily Irene Bonanno, introdurrà l’incontro la direttrice dell’UEPE di Caltanissetta ed Enna Rosanna Provenzano, che si svolgerà con la moderazione del consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta Giovanbattista Tona, la presentazione del libro da parte di una delle curatrici, Paola Maggio, docente di Diritto Professionale privato all’Università degli Studi di Palermo, e prevederà gli interventi di Fabiola Furnari, sostituto procuratore della Procura Generale di Caltanissetta, Maria Teresa Ambrosini già procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni di Caltanissetta, Veronica Virga, dottoranda di diritto processuale penale dell’Università degli Studi di Palermo, e Fiorella Falci, presidente dellUCSI di Caltanissetta.

Parteciperanno alla presentazione studenti insegnanti e dirigenti del Liceo Ruggero Settimo, del Liceo Scientifico A,Volta, dell’Istituto Manzoni-Juvara e dell’IPSIA di Caltanissetta.

Il libro dedicato a Francesca Morvillo, magistrata uccisa dalla mafia a fianco del marito Giovanni Falcone, è stato curato da Cetta Brancato, Giovanna Fiume e Paola Maggio, un lavoro a più voci, che ricostruisce fasi e momenti diversi della sua vita, getta una luce nuova e inedita su questa giurista, tra le prime donne magistrato siciliane, sulla sua cultura, sulla sua conoscenza profonda e raffinata del diritto e della procedura penale, ma anche sulla sua grande umanità e generosità, sulla sua gentile riservatezza, sulla forza della sua personalità che ne ha fatto un vero modello di giudice per le giovani e i giovani che si avviavano allora e che si avviano oggi alla professione di magistrato.

Il progetto “Itinerari di Legalità 2023” avviato l’anno scorso dall’UEPE di Caltanissetta ed Enna insieme all’associazione Inner Sicily, e che ha una continuità anche quest’anno, si prefigge di ricreare legami e favorire la vita comunitaria attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità rivolto sia agli utenti in carico che alla comunità locale, con eventi, visite guidate ed escursioni nei territori dell’ennese e del nisseno.