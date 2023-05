Mussomeli, Corpo dei Vigili Urbani e divieti di sosta per eventi in programma

MUSSOMELI – Tanto impegno non solo per la giornata domenicale e per l’inizio della prossima settimana per il Corpo dei Vigili Urbani per le concomitanti e diverse attività che interessano il nostro territorio. Ordinanze sindacali di divieto di sosta e chiusura temporanea al traffico veicolare in alcune piazze interessate o adiacenti ai luoghi dello svolgimento degli eventi. E cosi per domenica sono interessate Piazza Caltanissetta e Piazza della Repubblica per il memorial “Peppino Farina” con l’esposizione di macchine di competizione; sempre la domenica, “gli amici del MTB”, guidati da Enzo Frangiamore, hanno organizzato la manifestazione regionale della mountain bike Xco del castello che richiamerà tanti appassionati delle due ruote a partire delle 7 alle 20: divieto di sosta dunque nel piazzale Castello. Lunedi, invece, saranno sia Piazza Roma che Piazzetta Firenze ad essere inibite alla sosta; nell’adiacente palazzo Sgadari si terrà la tavola rotonda circa lo sviluppo del territorio che si concluderà con la storica sottoscrizione dell’Unione dei Comuni da parte di sindaci del territorio. Il martedì, poi, il divieto di sosta riguarderà ancora il piazzale del Castello, dalle 8 sino alla conclusione della Tavola Rotonda sui servizi sociali, organizzata dall’Assessore Daniele Frangiamore e che si terrà nella scuderia del Castello.