Mussomeli, al “M.I.Longo” assunti altri tre medici argentini

MUSSOMELI – Continuano le assunzioni all’Ospedale “M.I.Longo” di Mussomeli. Ha dato notizia il sindaco on. Giuseppe Catania: “E adesso sono gia in sette nel nostro ospedale. Benvenuti agli altri tre medici argentini che si aggiungono ai quattro già al lavoro: Alejandro Bertolotti, Medico specialità in chirurgia cardiovascolare e toracica; Gabriel Miri Medico specialità Clinica Medica e Geriatria; Juan Bossio, Médico Specialità in Terapia Intensiva e Medicina Critica. Medici di grande professionalità ed esperienza. E adesso al lavoro per l’assunzione dei pediatri e degli anestesisti. Continuiamo il lavoro di potenziamento e miglioraramento dell’