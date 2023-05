Marathon Caltanissetta: gli atleti in gara al 5° Trofeo Città del Gattopardo

È stata una mattinata di sport e di sfide quella che ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti al 5º Trofeo Città del Gattopardo, la gara podistica di 10 km che si è tenuta, domenica scorsa, a Palma di Montechiaro, nel cuore dell’Agrigentino. Un evento atteso da appassionati e curiosi, che ha animato le strade della città con la fatica e la determinazione dei runners, impegnati in una corsa che ha visto il susseguirsi di curve, salite e discese per cinque giri da 2 km.

Tra i partecipanti si sono distinti i cinque atleti della Marathon Caltanissetta, che hanno dato il massimo delle loro energie per tagliare il traguardo e conquistare la soddisfazione personale. In testa alla squadra si è classificato Lomonaco Francesco, che ha completato il percorso in 49’02”, seguito da Calabrese Francesco con un tempo di 50’38”. Terza posizione per Cannistraci Domenica, che ha chiuso la corsa in 53’09”, seguita da Vitello Giuseppe con un tempo di 53’27” e Riggi Maria C. con 55’10”. Una bella prestazione per tutti i cinque atleti, che hanno dato il massimo delle loro forze e delle loro capacità.

La giornata è stata caratterizzata da una leggera pioggia e da un clima umido, che ha reso la corsa ancora più impegnativa per i partecipanti. Nonostante questo, la determinazione degli atleti ha fatto la differenza, con prestazioni di livello che hanno entusiasmato il pubblico presente lungo il percorso. La festa è stata completata dalla premiazione dei primi classificati, tra cui la nostra Cannistraci Domenica, che ha conquistato il quinto posto nella graduatoria femminile (SF50).

I vincitori assoluti di questa 5ª edizione sono stati: Longo Dario (Atletica Amatori Regalbuto) 33’35’’ e Leone Gina Anna (Athlon Ribera) 44’27’’.

Tutti soddisfatti gli atleti Marathon CL, che ancora una volta hanno dimostrato di avere grandi qualità e di essere pronti a sfidare ogni tipo di avversità, rappresentando con entusiasmo ed euforia la propria squadra di appartenenza.

Il 5º Trofeo Città del Gattopardo è stato dunque un successo, un evento che ha portato la passione per lo sport e la voglia di mettersi alla prova a Palma di Montechiaro, luogo caro al cuore degli appassionati del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Un appuntamento che ci ha regalato emozioni e che, siamo certi, ci farà già sognare alla prossima edizione.