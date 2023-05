Il Questore Pinuccia Albertina Agnello ospite a Gela dell’Istituto comprensivo “Verga” per la presentazione del libro “Era tuo Padre”

Il Questore Pinuccia Albertina Agnello è stata ospite dell’istituto comprensivo “G. Verga” di Gela, diretto dalla prof.ssa Viviana Aldisio, dove è stato presentato il libro “Era tuo padre” di Alessandro Gallo.

L’incontro rientrava nelle attività programmate dall’Istituto in occasione della due giorni su “Coraggio e Verità” per commemorare il 31° anniversario della strage di Capaci. Il libro racconta la storia di un padre, camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli, chiamati a fare una scelta che li segnerà per tutta la vita.

Un’occasione di confronto che il Questore ritiene fondamentale per fornire ai giovani punti di riflessione e di dialogo sulla tematica della legalità.