Il Questore di Agrigento, Emanuele Ricifari: “Legalità è rispetto delle regole”

“Regole di umanità a Lampedusa, sia nell’accoglienza che nella pretesa, da parte di chi viene accolto, che rispetti le nostre regole. Ma anche le regole che riguardano la vita sociale, prime fra tutte quelle per esempio delle bellissime tradizioni, sagre e feste che caratterizzano questo territorio, ma che devono essere fatte nel rispetto delle normative” .

Lo ha detto il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, che a due mesi dal suo insediamento ha posto la massima attenzione ed impegno della questura per il ripristino delle regole. “In un paese (Palma di Montechiaro, ndr) alcune settimane fa, per una manifestazione, abbiamo avuto un confronto vibrante con l’amministrazione, che ha compreso quali fossero le nostre ragioni e le ha accolte: c’era una targhetta d’intitolazione a una nota famiglia di ‘stiddrari’ sul basamento della Madonna. Non l’ho tollerato e abbiamo imposto che quella base sarebbe stata sostituita. Queste sono affermazioni di legalità. Aiutateci – ha lanciato un appello l’autorità provinciale di pubblica sicurezza – a guastare i simboli dell’illegalità ea imporre i simboli di legalità”.

Nelle scorse settimane, la questura ha vietato la processione della Madonna del Castello di Palma di Montechiaro perché si era appurato che c’erano cavalieri con rilevanti precedenti penali e che percorso non era sicuro. “Condurre cavalli che vengono da Corleone o da Mazzarino, da Siracusa o da Catania, pretendendo di farlo senza regole e con in sella un 416 bis conclamato, non è accettabile. E non lo devono accettare né le amministrazioni, né gli organizzatori – ha detto Ricifari -. Non deve intervenire, in futuro, spero, la polizia, lo Stato per evitare una cosa che non ha bisogno nemmeno di una regola per affermarlo, è semplicemente l’educazione e il rispetto per la religione, per i caduti, per Rosario Livatino”