Il gruppo di lavoro il Policlinico a Caltanissetta: “Il Presidente della Regione si esprima con atti formali nell’identificazione di Caltanissetta come unica sede del Policlinico”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del Gruppo di Lavoro per il Policlinico a Caltanissetta a proposito della loro posizione sulla questione legata alla realizzazione a Caltanissetta del Policlinico.

“Siamo il “Gruppo di Lavoro per il PoliClinico a Caltanissetta”, un gruppo di lavoro formato da una vincente commistione di giovani e adulti che dal 12 febbraio, il giorno della nostra nascita pubblica, si è dato lo scopo di portare avanti un progetto universitario a favore della nostra città: siamo certi che la Città di Caltanissetta abbia tutti i requisiti per essere designata come la sede di nascita del Quarto Policlinico della Sicilia Centrale. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che il cammino da noi intrapreso non sia facile da percorrere, dal momento che la decisione ultima non spetta a noi. Abbiamo iniziato a rivendicare il Policlinico a Caltanissetta il 10 Marzo, giorno della grandiosa manifestazione di piazza da noi organizzata, dove abbiamo espresso le nostre aspettative di fronte e al fianco dei nostri interlocutori politici; nel frattempo, abbiamo raccolto più di 4000 firme.

La discussione è proseguita durante le assemblee di giorno 13 e 20 Maggio, dove abbiamo constatato la necessità che il decisore ultimo, il Presidente della Regione Renato Schifani, si pronunci facendo chiarezza su quali siano le volontà della Regione Sicilia in merito alla nascita del Quarto Policlinico. Abbiamo apprezzato molto le parole del deputato regionale, l’onorevole Mancuso, che hanno dato certezza che questa volontà sia legata alla nostra città, ma abbiamo bisogno di più: chiediamo che questa volontà si tramuti tempestivamente in atti, sottoscritti e condivisi tra gli attori dell’iter politico e amministrativo di cui al decreto legislativo n. 517/1999.

È necessario che l’Università degli Studi di Palermo, il Consorzio Universitario di Caltanissetta, l’Azienda Ospedaliera Sanitaria locale, per citarne alcuni degli attori, inizino al più presto l’espletamento di ogni atto burocratico e tecnico affinché questa possibilità diventi una certezza per il nostro territorio e il nostro futuro. Per quanto possa essere lungo l’iter di costituzione del Policlinico, vogliamo che almeno l’atto fondativo venga velocemente formalizzato.

Vogliamo anche mettere in chiaro che non permetteremo a nessuno di strumentalizzare quella che noi definiamo non una protesta ma una lecita presa di posizione, una rivendicazione, espressa nei modi e nei termini concessi dalla Costituzione, portata avanti attraverso discussioni e manifestazioni condivise con gli stessi ambienti istituzionali. Noi non siamo dei ribelli, ma dei “costruttori di futuro”: molti del gruppo sono i “nostri” giovani, il simbolo della rinascita di una città che vuole che i suoi figli non l’abbandonino, ma che, al contrario, ritornino spinti dal desiderio di essere partecipi del suo futuro.

E proprio perché ci sentiamo di rappresentare una speranza di rinascita, fortuna e forza di volontà diventeremo il Drago di cui questa città ha bisogno per spiccare il volo. Siamo pronti a scendere in piazza, anche ogni giorno se necessario, per dimostrare che i giovani del territorio nisseno non solo sono consapevoli e determinati, ma sono anche pronti a lottare per ridare nuova vita alla loro città!

Non abbiamo l’intento di fomentare dispute e polemiche con i nostri vicini, ma solo di accendere i riflettori su Caltanissetta, capoluogo che vuole tornare ad essere centrale, in tutti i sensi. Per questo chiediamo la giusta considerazione, a tutti i livelli della politica, e saremo sempre disponibili a collaborare fattivamente per il raggiungimento di scopi che non abbiano tornaconto personali ma il bene della nostra comunità. Abbiamo dimostrato la nostra volontà: è ora che i nostri rappresentanti facciano di tutto per realizzarla. Chiediamo a gran voce che il Presidente della Regione si esprima con atti formali nell’identificazione di Caltanissetta come unica sede del Policlinico”.

