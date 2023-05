Elezioni amministrative. Giuseppe Catania: “Soddisfazione per i risultati ottenuti da Fdi e dal centrodestra in Sicilia”

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti alle elezioni amministrative in Sicilia. Lo straordinario risultato di FDI e di tutto il centro destra in Sicilia è la conferma della qualità dell’azione di governo che premia un impegno costante e quotidiano al servizio per i cittadini, in coerenza con la linea politica e amministrativa di Giorgia Meloni a livello nazionale e del governo Schifani a livello regionale”.

Lo ha affermato il deputato regionale di Fdi Giuseppe Catania commentando il voto alle amministrative a livello regionale. Il deputato ha sottolineato: “Gli amministratori di FDI hanno ottenuto risultati importanti a partire da Catania ma anche in tante altre città della nostra Isola.

Anche in provincia di Caltanissetta i candidati sindaci supportati da FDI, nei comuni dove si è votato, hanno ottenuto la vittoria o importanti successi.

Significativo, inoltre, il risultato ottenuto dai candidati consiglieri sostenuti dal partito di Giorgia Meloni, come ad esempio a Riesi con Iavolella e Sutera con Carrubba piazzatisi tra i primi eletti.

Faccio gli auguri al neo Sindaco di Riesi Salvatore Sardella, al neo Sindaco di Sutera Giuseppina Catania e tutti gli altri sindaci confermati o nuovi eletti.

Adesso occorre dimostrare di meritare la fiducia dei cittadini con il lavoro quotidiano e metodico.

Fratelli d’Italia ed io quale deputato regionale della provincia siamo a completa disposizione al fine di contribuire a rispondere alle esigenze dei nostri cittadini”.