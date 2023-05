Carabinieri intervengono a scuola con massaggio cardiaco e salvano la vita ad una bimba di 4 anni

Sono le 14:00 di una bella giornata primaverile, ma le lancette dell’orologio sembrano rallentare in una scuola materna di Marigliano, in provincia di Napoli. Una bimba di 4 anni è distesa sulla panchina dell’asilo, immobile e priva di sensi.

Le educatrici temono il peggio e qualcuno chiama il 112. I primi ad arrivare sono i Carabinieri di Castello di Cisterna, che non esitano neppure un attimo: una manovra toracica sul corpicino della piccola, un sussulto e poi il volto della bimba che riprende colore.

È salva. Intanto arriva l’ambulanza e si parte per l’ospedale. La piccola ora sta bene ma rimarrà ancora ricoverata per qualche giorno. Un sospiro di sollievo per tutti dopo una tragedia evitata.