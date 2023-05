Campofranco, domenica festa Santa Rita fra rappresentazioni, messe e processione

CAMPOFRANCO – Si celebreranno a Campofranco, nella giornata di domenica 28 maggio i festeggiamenti esterni in onore di Santa Rita da Cascia, che a causa del maltempo sono stati rinviati. Ancora una volta, secondo tradizione la Santa degli impossibili, tanto amata dai campofranchesi, scenderà al Villaggio Faina con una caratteristica processione. Il programma, intanto prevede nella mattinata alle ore 9,30 una Santa Messa nella Chiesa di Santa Rita, alle ore 10,00 un raduno di vespe per una passeggiata tra le vie del paese che si concluderà con la benedizione delle medesime in Piazza Santa Rita. Nel pomeriggio alle ore 16,30 dalla Chiesa di Santa Rita partirà la solenne processione del simulacro della Santa con caratteristica “pioggia di rose”. Precederà la processione il corteo con la rappresentazione vivente di alcune scene della vita della Santa. La Santa ripercorrerà alcune vie del centro abitato per poi raggiungere attraverso vie extraurbane il Villaggio Faina, dove giunti sarà celebrata una Santa Messa solenne presieduta dal giovane agostiniano Padre Giuseppe Prestia, Rettore del celebre Santuario di Santa Rita di Palermo. Dopo la Santa Messa seguiranno la processione per le vie del Villaggio e i fuochi d’artificio. Subito dopo con un corteo di macchine la Santa, tra un tripudio di festa sarà riportata solennemente nella sua Chiesa a Campofranco. A concludere i festeggiamenti, in Piazza Santa Rita saranno la benedizione delle auto, la prima edizione della sagra dello “sfincione” e una serata musicale con la band degli Skatematti, gruppo di giovani talenti di Mussomeli. Ad affiancare nell’organizzazione della festa, il Parroco don Luciano Calabrese e il Vicario Parrocchiale don Michele Giugno sono la Pia Unione Primaria Santa Rita, l’Associazione Giovani di Santa Rita, gli abitanti del Villaggio Faina, le aziende e le attività lavorative ad esso circostanti e i tanti, tanti volontari che mettono a disposizione i loro talenti e la loro collaborazione.