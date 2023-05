Caltanissetta, “Un pediatra al Nido”: giovedì un incontro su malattie e manovre anti soffocamento

Si svolgerà giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 16.00 il penultimo degli appuntamenti dell’iniziativa denominata “Un pediatra al nido” e che avrà come principale focus: “I bambini: cosa fare per ammalarsi di meno e le manovre in caso di soffocamento”.

Gli incontri, a ingresso libero, si stanno svolgendo nell’asilo nido “Santa Petronilla” di via Romagnoli a Caltanissetta, luogo accogliente e familiare ritenuto dai promotori uno spazio ideale per consentire ai neogenitori di vivere con serenità e spontaneità questi momenti di confronto.

“Un pediatra al nido” è un progetto ideato e realizzato dal dottore Giuseppe Petrotto (nella foto in basso), dalla coordinatrice degli asili nido comunali Dottoressa Ilaria Tatoli della Cooperativa “La Garderie”, dal dottore Giuseppe Petrotto e dall’assessora alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta Cettina Andaloro.

L’intento è quello di stimolare un dialogo costruttivo tra i neogenitori e le figure professionali che li supportano e li orientano nel percorso educativo e sanitario per cercare di garantire uno stato di benessere generale fisico e psicologico.

Partecipare all’appuntamento è molto utile perché va ben oltre la possibilità di acquisire informazioni che si potrebbero facilmente trovare su internet nei siti dedicati all’infanzia.

Partecipare consente di poter “entrare”

uno spazio aperto nel quale poter dialogare con serenità su una determinata tematica che riguardava, di volta in volta, l’alimentazione, l’uso dei farmaci o il tempo libero dei bambini. Un ambiente nel quale ciascuno si è sentito libero di raccontare la propria esperienza e avere la possibilità di abbattere stereotipi errati, convenzioni senza alcun fondamento scientifico e ridurre quell’ansia e quello stress che vivono i genitori se non sanno quale sia la “scelta giusta” da prendere per il bene dei propri figli.

E proprio per rispondere alle esigenze dei genitori che gli argomenti degli incontri sono stati calibrati sulle richieste concrete e i dubbi dei partecipanti.

La finalità di “Un pediatra al Nido”, infatti, è stata fin da subito quella di garantire una reale efficacia degli incontri e ottimizzare il tempo dei genitori a vantaggio dei più piccoli.

All’appuntamento di giovedì pomeriggio si parlerà delle condotte che possono essere adottate per ridurre le possibilità in un bambino di ammalarsi in ambienti diversi: casa, asilo, all’ aperto. Ai genitori saranno dati suggerimenti su come poter intervenire per ridurre i rischi di contrarre malattie infettive, ma non solo. Si darà anche qualche informazione su quelle malattie che si manifestano nell’ adulto e che possono però essere in parte evitate se fin da piccoli si osserveranno semplici regole di comportamento.

I rischi per un adulto di avere il diabete, l’ ipertensione, l’ infarto e altro possono essere ridotti se già nei primi anni di vita da bambini si impara a mangiare meglio, a muoversi di più, ad avere stili di vita e comportamenti più sani. Lo stile di vita che si ha da bambini si ripercuote inevitabilmente sulla loro salute da adulti.

Oltre alla prevenzione delle malattie si parlerà di come riconoscere un soffocamento e delle manovre che un genitore può in questo caso adottare: saperle può essere utile per salvare un bambino in difficoltà.

Gli organizzatori invitano i genitori o i caregiver dei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni a partecipare a questo importante incontro con ingresso libero e gratuito che si svolgerà giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 16.00 nell’asilo nido “Santa Petronilla” di via Romagnoli a Caltanissetta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli asili nidi comunali o telefonare al 351.2067000.