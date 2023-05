CALTANISSETTA. Tra i tanti attestati di cordoglio per la morte del maestro Oscar Carnicelli, anche quella di Leandro Janni.

Il presidente di Italia Nostra Sicilia ha voluto ricordarlo così: “In una giornata grigia, plumbea, ci ha lasciati anche Oscar Carnicelli. Per me è sempre stato – sin da ragazzo – un riferimento, un maestro. Un amico. Ci lascia opere pittoriche di grande valore. Ci lascia, in eredità, l’indomita aspirazione alla bellezza e alla verità”.