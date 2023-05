Caltanissetta, la Polizia incontra gli alunni del King: “stop al bullismo e cyberbullismo”

Si è svolto mercoledì 24 maggio 2023 l’ultimo degli incontri con la Polizia Postale, programmati nell’ambito del progetto Stare bene a scuola: stop al bullismo e al cyberbullismo. Il Progetto rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado e delle classi 4ª e 5ª primaria dell’istituto Martin Luther King di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Rizzotto Daniela, ha visto docenti e alunni coinvolti in attività curriculari con lo scopo di creare un ambiente sicuro in cui crescere, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.



Significativi, in tal senso, gli interventi della psicologa Dott.ssa Angela Miccichè che con attività ludico-laboratoriali ha orientato gli studenti a riflettere sul tema “Dalla dimensione egocentrica a quella social-e: curare le relazioni con l’altro e migliorare il clima emotivo della classe” e la collaborazione con la Polizia postale. L’Ispettore Giovanni Fasciana, ha sensibilizzato l’utenza sull’importanza di un approccio corretto e consapevole dei mezzi digitali e ha insistito sulla corresponsabilità nel reato non solo da parte di chi pubblica, ma anche da parte di chi diffonde contenuti senza verificarne l’attendibilità. Importante la risposta data dagli studenti, che hanno colto l’occasione per porre domande pertinenti agli argomenti affrontati. Nei vari incontri si sono alternati anche l’Assistente Capo Luca Mammano e l’Agente Scelto Gabriele Milazzo.



Soddisfazione è stata espressa dalla Referente d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, Ins. Riggi Silvana, che nel ringraziare il Dirigente scolastico, la responsabile della Scuola Secondaria di primo grado del plesso Santa Flavia Prof.ssa Atturio Barbara, la Referente d’Istituto per la Legalità Prof.ssa Fasulo Azzurra, l’Animatore Digitale Ins. Falegname Salvatore, gli Esperti intervenuti e tutti i Docenti che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza del “fare rete”, del lavorare in sinergia scuola-famiglie-istituzioni per continuare a offrire formazione e informazione nell’affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.