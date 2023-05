Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri Matta e Schirmenti al sindaco sulla programmazione degli eventi estivi

CALTANISSETTA. E’ stata depositata, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, dai Consiglieri Marco Matta e NiNa Schirmenti del gruppo “Orgoglio Nisseno oggi e domani”, un’interrogazione relativa alla programmazione degli Eventi Estivi.

Lo hanno annunciato gli stessi consiglieri comunali. Nell’interrogazione è stata evidenziata l’importanza degli stessi non solo da un punto di vista ludico per i cittadini, ma anche quale volano di sviluppo economico per le attività nissene, enfatizzando la “centralità” della nostra città con l’ opportunità di attrarre non solo cittadini dei comuni vicini, ma anche turisti. Enfatizzando l’importanza della giusta tempistica di programmazione degli eventi, che permetterebbe l’inserimento degli stessi all’ interno di pacchetti turistici “incoming” collaborando con gli operatori turistici, al fine di incrementare non solo il numero di arrivi e presenze in città, ma contribuendo alla promozione del territorio.

Essendo già a fine maggio, dopo diverse segnalazioni fatte, non solo da cittadini nisseni ma anche da titolari delle attività, si rende necessario conoscere non solo la tempistica della programmazione degli eventi estivi, ma anche la modalità di promozione e di coinvolgimento sia dei titolari delle attività, ma anche degli operatori turistici, delle associazioni di promozione territoriale e dei comitati di quartiere.

I consiglieri Matta e Schirmenti interrogano il Signor Sindaco per conoscere il cartellone degli eventi estivi e il relativo piano di promozione, le modalità di affidamento e di coinvolgimento delle associazioni cittadine e, infine, a quanto ammontano le risorse economiche destinati agli eventi estivi e alla sua promozione.